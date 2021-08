Ghost of Tsushima Director's Cut spezza il dominio Nintendo in Giappone

Ghost of Tsushima Director's Cut è entrato nella Top 10 giapponese della settimana che va dal 16 al 22 agosto, pur non avendo debuttato in prima posizione il gioco di Sucker Punch è riuscito comunque a spezzare il dominio di Nintendo nella Top 30.

La versione PlayStation 5 di Ghost of Tsushima Director's Cut ha venduto 13.745 unità debuttando al quinto posto mentre in settima posizione troviamo l'edizione per PS4 con 10.224 copie, per un totale di 23.969 pezzi venduti. Ghost of Tsushima ha debuttato nel luglio 2020 con 212.915 copie vendute nella settimana di lancio in Giappone, numeri sensibilmente più alti, ovviamente, per una nuova uscita.

Per il resto non ci sono sorprese e se escludiamo Ghost of Tsushima tutte le altre posizioni della Top 30 giapponese di metà agosto sono occupate da giochi per Switch, con Ring Fit Adventure saldamente in testa seguito da Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale!! e Mario Kart 8 Deluxe.

Videogiochi: classifica giapponese 16/22 agosto 2021

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 17,656 (2,772,950) [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) – 16,742 (113,039) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 15,756 (3,995,095) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 15,385 (2,139,193) [PS5] Ghost of Tsushima Director's Cut (SIE, 08/20/21) – 13,745 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 13,581 (2,336,531) [PS4] Ghost of Tsushima Director’s Cut (SIE, 08/20/21) – 10,224 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,870 (4,389,399) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 8,212 (857,492) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 6,810 (1,970,823) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,770 (6,860,913) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 6,573 (219,530) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6,462 (4,112,937) [NSW] Crayon Shin-chan Ora to Hakase no Natsuyasumi (Neos, 07/15/21) – 6,354 (176,062) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021 Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 6,145 (177,143) [NSW] The Legend of Zelda Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 5,995 (253,691) [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,787 (777,275) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 5,291 (232,060) [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 5,236 (220,893) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,623 (3,926,881) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3,810 (1,860,970) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 3,762 (2,312,364) [NSW] Mario Golf Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 3,624 (174,974) [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 3,457 (135,247) [NSW] Ace Angler Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 2,930 (612,647) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 2,715 (620,916) [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft, 05/26/20) – 2,593 (136,040) [NSW] Dragon Quest XI S New Price Version (Square Enix, 12/04/20) – 2,592 (128,588) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 2,526 (272,229) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,450 (1,122,076)

Nessuna sorpresa anche sul fronte console con la famiglia Switch che ha piazzato oltre 72.000 pezzi, a seguire troviamo PlayStation 5 con 10.000 unità, Xbox Series X e Xbox Series S con quasi 6.000 console vendute, fanalino di coda per Nintendo DS e DS XL con 522 pezzi.