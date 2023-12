Ghost of Tsushima - Director's Cut in super offerta su Amazon

Amazon in occasione delle offerte di Natale sconta l'edizione abbellita e completa di Ghost of Tsushima, nominata "Director's Cut", uscita il 20 agosto 2021 e acquistabile a 39,98 euro per PS4 o per PS5.

Ghost of Tsushima Director's Cut comprende il gioco base, il DLC multigiocatore Legends e l'espansione Isola di Iki con nuovi racconti, luoghi, mini-giochi e nemici, oltre ad un mini artbook digitale, il commento del director, un punto tecnico, un amuleto del favore di Hachiman e il set di skin Eroe di Tsushima (maschera dorata, kit spade, cavallo e sella). Include anche nuove funzionalità come il lip-sync nei filmati per il doppiaggio giapponese, il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi per il DualSense, miglioramenti all'audio 3D, tempi di caricamento ridotti ed opzioni per la risoluzione dinamica in 4K e framerate a 60 FPS.

Di seguito i link per acquistare le edizioni Director's Cut del gioco al prezzo più basso di sempre:

Possiamo risparmiare ancora rispetto al prezzo scontato di oggi? Certamente, approfittando della promozione di Amazon che abbassa il prezzo di ulteriori 15 euro caricando la prima foto su Amazon Photos, con questa offerta il prezzo sarà ancora più incredibile.