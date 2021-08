Ghost of Tsushima Director's Cut primo in UK, podio all'insegna di PS5

Ghost of Tsushima Director's Cut debutta al primo posto della classifica britannica, il gioco di Sucker Punch ha ottenuto un buon successo nel Regno Unito, vendendo il 91% delle copie su PS5 il restante 9% su PS4.

Al secondo posto troviamo Ratchet & Clank Rift Apart cha ha visto le vendite aumentare del 105% su base settimanale, infine terzo posto per Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, con vendite in crescita del 92%. Mario Kart 8 Deluxe scivola al quarto posto della classifica britannica, da segnalare come l'unica nuova uscita della settimana, Madden NFL 22, abbia debuttato fuori dalla Top 10 e più precisamente alla posizione numero 19. Il gioco ha venduto il 47% in meno rispetto a Madden NFL 21 in Inghilterra, tuttavia bisogna ricordare che GFK Chart Track non tiene conto delle vendite digitali e delle copie scaricate tramite Game Pass e EA Play.

Ghost of Tsushima Director's Cut Ratchet & Clank Rift Apart Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game Animal Crossing New Horizons Assassin's Creed Valhalla FIFA 21

Hades scende dalla posizione numero 15 alla 23, Marvel's Avengers invece sale fino alla posizione numero 11 con vendite in aumento del 78%, mancando quindi la Top 10 per un soffio.