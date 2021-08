Ghost of Tsushima Director's Cut: video leak mostra mappa e scorci dell'isola di Iki

Sembra che qualcuno sia riuscito a portarsi a casa anticipatamente una copia di Ghost of Tsushima Director's Cut, la riedizione arricchita dell'action-adventure curato da Sucker Punch.

Un giocatore ha dichiarato di aver trovato il titolo presso Walmart (non è da escludere che si tratti di un impiegato del retailer) ed ha diffuso alcune immagini con cui è stata mostrata la mappa dell'isola di Iki, dove Jin Sakai si dirigerà per affrontare le sue nuove avventure. A circa due minuti dall'inizio del filmato che vi abbiamo linkato in calce, viene mostrata l'estensione dell'isola, e da quanto possiamo osservare sembra che l'espansione confezionata da Sucker Punch saprà tenerci impegnati per un bel po' di tempo.

Oltre a questa rappresentazione grafica di Iki, possiamo anche dare uno sguardo ad un paio di scorci in-game tratti dalle nuove ambientazioni che visiteremo. Non sono presenti luoghi particolarmente caratterizzati, ma possono aiutare a farci una primissima idea del contesto che ci troveremo ad esplorare. Naturalmente vi sconsigliamo di visionare il video se non volete alcun tipo di spoiler di Ghost of Tsushima Director's Cut.

Intanto, Sucker Punch e Sony hanno recentemente pubblicato il trailer di lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut. Ricordiamo che la nostra Recensione arriverà domani giovedì 19 agosto.