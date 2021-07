Ghost of Tsushima Director's Cut: personaggi, scenari e nemici dell'Isola di Iki in video

Dopo aver chiarito quali sono i contenuti gratis di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS4 e PS5, gli sviluppatori di Sucker Punc raccontano in video la storia dell'Isola di Iki e illustrano le attività che avremo modo di svolgere nella prima espansione narrativa dell'avventura di Jin Sakai.

I rappresentanti della sussidiaria americana dei PlayStation Studios riguadagnano le pagine del PS Blog per tracciare il perimetro del recinto narrativo, e quindi ludico, nel quale potremo muoverci una volta approdati nell'Isola di Iki.

Guidati dal venerato sciamano Ankhar Khatun, gli invasori mongoli saranno una minaccia ancora più grande di quella rappresentata dalle orde nemiche approdate sull'isola di Tsushima. Con questa consapevolezza, gli emuli di Jin saranno costretti ad affrontare vecchie paure e riportare alla luce dei traumi sepolti nella mente e nei ricordi del proprio alter-ego.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Sucker Punch per raccontare le battaglie da combattere sull'Isola di Iki darà quindi modo al nostro eroe di approfondire il passato oscuro del clan Sakai. Sul fronte del gameplay, l'avventura sarà tratteggiata dall'esplorazione di una mappa in netto contrasto con lo scenario di Tsushima: Iki sarà infatti una terra selvaggia e senza legge, segnata dalla guerra e bagnata dal sangue di infinite battaglie combattute da abitanti fieri della propria indipendenza. Nel corso della campagna singleplayer dell'espansione della Director's Cut, di conseguenza, non dovremo fronteggiare solamente i guerrieri mongoli ma anche pirati, contrabbandieri, monaci pazzi e abomini che infestano le numerose caverne che imperlano il paesaggio.

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 20 agosto con il lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS4 e PlayStation 5. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del nuovo video proposto da Sucker Punch per offrire una prima infarinatura sugli eventi della storia dell'Isola di Iki.