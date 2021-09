Ghost of Tsushima Director's Cut: volpi più affettuose grazie alla nuova patch

Sucker Punch ha reso disponibile la patch 2.08 di Ghost of Tsushima Director's Cut, che ha apportato una serie di migliorie per il gioco come ad esempio la risoluzione di alcuni bug, caricamenti più veloci per gli oggetti cosmetici e bilanciamenti per la componente multiplayer Legends.

Sembra però che l'ultimo update abbia fatto anche un ulteriore, piccolo ritocco al mondo di gioco, in particolare per quanto riguarda le volpi che che Jin Sakai può incontrare nel corso della sua avventura. Le volpi, infatti, godono adesso di nuove animazioni. Nel momento in cui ci avviciniamo a loro, questi animali faranno di tutto per attirare la nostra attenzione ed essere così coccolati a lungo, e adesso batteranno a terra rapidamente le loro zampette, oppure si sdraieranno a pancia all'aria in attesa di ricevere le nostre carezze.

A fare la scoperta è stato il canale Twitter Can You Pet the Dog?, mostrando una breve clip di cosa accade adesso avvicinandosi alle volpi dopo l'installazione della nuova patch. Si tratta di un dettaglio molto piccolo tuttavia legato a una pratica molto apprezzata dalla community del gioco per PS5 e PS4 (a luglio 2021 oltre 55 milioni di volpi erano state accarezzate dai giocatori, stando alle statistiche) che non perde mai occasione per interagire con le creature selvatiche che popolano gli scenari. Del resto non è un caso che Ghost of Tsushima Director's Cut ha aggiunto diversi nuovi animali da coccolare, come gatti, scimmie e cervi.