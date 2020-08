Ghost of Tsushima: disponibile il DLC con i bonus dell'edizione Deluxe

Sony e gli sviluppatori di Sucker Punch confermano l'approdo su PlayStation Store del pacchetto aggiuntivo di Ghost of Tsushima con i contenuti dell'edizione digitale Deluxe dell'esclusiva PS4.

Il DLC è acquistabile da oggi, 12 agosto, al prezzo di 10,99 euro su PS Store dagli attuali possessori della Standard Edition di Ghost of Tsushima. Il pacchetto aggiuntivo della Digital Deluxe comprende lo sblocco ingame di 1 Punto Tecnica, di un Amuleto del Favore di Hachiman ed Eroe di Tsushima, un set di skin che annovera una maschera dorata, un'armatura, un kit spade, una sella e un cavallo (per quest'ultimo, è richiesta la creazione di un nuovo salvataggio).

Nel DLC trovano spazio anche un mini artbook digitale di Dark Horse, il tema Samurai di Ghost of Tsushima e il Commento del Direttore, dove i vertici di Sucker Punch discutono della loro collaborazione con un rinomato storico giapponese per ricreare le ambientazioni del Giappone Feudale che fanno da sfondo alle avventure vissute da Jin Sakai.

Nel video che trovate in cima alla notizia ci viene offerta un'anteprima del Commento del Direttore sbloccabile con il DLC della Digital Deluxe di Ghost of Tsushima. A chi ci segue, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un nostro speciale su Ghost of Tsushima con la guida per il perfetto samurai.