Ghost of Tsushima: 'Diventa il Fantasma' nel video su storia e gameplay di Jin Sakai

Dopo aver annunciato il rinvio e la nuova data di uscita di Ghost of Tsushima, Sucker Punch pubblica un filmato promozionale sui propri profili social per invitare gli appassionati a ripercorrere la storia di Jin Sakai.

Il video, che non mostra scene di gioco inedite, aiuta i fan a immergersi nelle atmosfere dell'ultima esclusiva PlayStation 4 attraverso una serie di "diapositive dinamiche" che descrivono gli eventi del canovaccio narrativo e i principali elementi che andranno a tratteggiare l'esperienza di gameplay.

Quanto alla storia, sappiamo già che Ghost of Tsushima si focalizzerà sulla figura di Jin Sakai, un fiero guerriero che dovrà fronteggiare la minaccia rappresentata dagli invasori mongoli. Per riuscire a portare a termine questa impresa, il nostro alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e mettere da parte le tradizioni samurai per abbracciare uno stile di combattimento e delle tattiche uniche.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che il lancio di Ghost of Tsushima è previsto per il 17 luglio 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento con cinque giochi per prepararsi a Ghost of Tsushima.