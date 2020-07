Ghost of Tsushima divide la critica: ecco tutti i voti raccolti dall'esclusiva PS4

Nel corso del pomeriggio è finalmente scaduto l'embargo della recensione di Ghost of Tsushima, ovvero l'ultima esclusiva che potrebbe arrivare su PlayStation 4 prima dell'arrivo di PS5, la console di prossima generazione Sony. Scopriamo insieme quali sono stati i giudizi della stampa internazionale.

Come avrete ormai letto nella nostra recensione di Ghost of Tsushima, il buon Giuseppe Arace gli ha assegnato un 7,5 per via di alcune carenze che non gli permettono di raggiungere quello che possiamo definire l'olimpo delle esclusive PS4, luogo nel quale meritano un posto d'eccezione titoli come The Last of Us Parte 2 e l'ultimo God of War. Per quello che riguarda i voti assegnati al gioco dalle testate estere, possiamo notare come i pareri siano parecchio discordanti e si va dal perfect score di alcuni portali alla semplice sufficienza di altri.

Ecco di seguito alcuni dei voti raccolti dal titolo Sucker Punch, la cui media Metacritic è attualmente di 84/100 con un totale di 86 recensioni:

Daily Star 100/100

Destructoid 95/100

Game informer 95/100

Vgames 90/100

Digital Trends 90/100

PlayStation LifeStyle 90/100

IGN USA 90/100

Press Start Australia 85/100

Meristation 85/100

GameSpew 80/100

Comicbook 80/100

Jeusvideo 75/100

Stevivor 70/100

Guardian 60/100

VG247 60/100

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo venerdì 17 luglio. Chiunque abbia effettuato il preorder sul PS Store può già procedere al preload di Ghost of Tsushima, così da giocare nella notte tra giovedì e venerdì.