Ghost of Tsushima: il DLC Ghost of Ikishima è sempre più reale a causa del sito ufficiale

Come ormai ben saprete, negli ultimi giorni si è chiacchierato molto del possibile arrivo di un DLC stand alone di Ghost of Tsushima intitolato Ghost of Ikishima. Il rumor, proveniente da fonti piuttosto solide, potrebbe iniziare a prendere forma grazie ad una recente scoperta dei fan.

Stando ad alcuni utenti particolarmente attenti, visitando il sito ghostofikishima.com si viene automaticamente indirizzati al portale ufficiale di Sony PlayStation. Ciò lascia spazio a ben pochi dubbi, poiché significa che il sito ufficiale non esiste ancora ma il colosso nipponico ne ha registrato il dominio. Una simile scoperta non andrebbe quindi sottovalutata, poiché potrebbe fungere da conferma circa l'esistenza del gioco (a meno che non sia lo scherzo di qualche fan che ha acquistato il dominio e attivato il reindirizzamento), che vi ricordiamo potrebbe essere un'avventura ambientata sulle isole di Ikishima in seguito alla conclusione delle vicende narrate in Ghost of Tsushima.

In attesa di scoprire se Ghost of Ikishima sia realtà, vi ricordiamo che di recente si è parlato anche dell'ipotetico arrivo di Ghost of Tsushima su PC a causa della misteriosa scomparsa del logo "Only on PlayStation" in alcune immagini.

Non dimentichiamo inoltre degli ultimi rumor circa l'arrivo di una nuova PlayStation Experience, evento durante il quale potremmo assistere all'annuncio del DLC di Ghost of Tsushima e al primo video gameplay di God of War 2.