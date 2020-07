Ghost of Tsushima sarà doppiato in italiano sin dal day one, è ufficiale

In contemporanea con l'avvio del preload di Ghost of Tsushima dal PlayStation Store, Sony e Sucker Punch hanno pubblicato anche la patch 1.03 la quale corregge vari bug e aggiunge il doppiaggio in varie lingue, tra cui l'italiano.

Questo vuol dire che Ghost of Tsushima sarà interamente localizzato nella nostra lingua già al lancio, con testi tradotti in italiano e dialoghi doppiati. L'aggiornamento 1.03 aggiunge anche il supporto per l'audio in spagnolo (LATAM) e portoghese brasiliano, inoltre include anche correzioni di bug e migliorie alla stabilità. In ogni caso sarà sempre possibile optare per la traccia audio giapponese con sottotitoli in italiano, in base alle proprie preferenze

Una bella notizia per tutti gli aspiranti Samurai, che potranno godere della storia di Ghost of Tsushima con traduzione completa in italiano. Il nuovo gioco di Sucker Punch uscirà il 17 luglio su PlayStation 4 e PS4 PRO, la recensione di Ghost of Tsushima sarà invece online su Everyeye.it martedì 14 luglio alle 16:00.

Nel frattempo vi lasciamo al nostro video 10 cose da sapere assolutamente su Ghost of Tsushima così da non farvi trovare impreparati all'arrivo della nuova esclusiva PlayStation, inoltre sono ora disponibili due brani della colonna sonora per rendere meno amara l'attesa. Si prospetta una caldissima estate nel Giappone Feudale... siete pronti ad avventurarvi nel mondo di Ghost of Tsushima?