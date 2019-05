Ghost of Tsushima in Dreams: Sucker Punch loda la ricostruzione realizzata da un utente!

L'Early Access di Dreams è disponibile da poco meno di un mese, ma molti utenti Playstation 4 sembrano aver già acquisito familiarità con le sue meccaniche di funzionamento.

Tra questi possiamo senza dubbio alcuno citare il creator "thrjoker594", il quale ha utilizzato il duttile editor di Dreams per realizzare un breve tributo a Ghost of Tsushima. Come potete verificare in calce a questa news, l'operato dell'utente ha attirato l'attenzione di nientemeno che...Sucker Punch! L'account Twitter ufficiale della software house ha infatti pubblicato sul social un messaggio dedicato, all'interno del quale possiamo leggere: "Wow, amiamo assolutamente questo tributo a Ghost of Tsushima realizzato dall'user di Dreamd thrjoker594! (e grande affetto anche per i nostri amici di Media Molecule, per aver reso tutto questo possibile)". Nel Tweet è inoltre presente in allegato un'anteprima di quanto realizzato dall'abile videogiocatore: che cosa ve ne pare? Vi siete già cimentati anche voi con qualche creazione in Dreams?



Attualmente, le "piccole meraviglie" in cui ci si può imbattere all'interno dell'opera videoludica di Media Molecule sono già piuttosto numerose: non a caso, il nostro Francesco Delrio ha raccolto in uno speciale alcune tra le più interessanti creazioni in Dreams. In chiusura, ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale sull'Early Access di Dreams.