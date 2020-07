Ghost of Tsushima: tutto quello che c'è da sapere sul gioco nel nostro Q&A

Dopo aver letto la nostra recensione di Ghost of Tsushima a cura di Giuseppe Arace avete ancora fame di informazioni sull'esclusiva PlayStation 4 targata Sucker Punch? Allora non perdetevi la replica del nostro Q&A di oggi dedicata interamente al gioco.

Nel corso del pomeriggio di oggi, infatti, i nostri Francesco Fossetti e Giuseppe Arace sono andati in onda sul canale Twitch di Everyeye per ben due ore con l'obiettivo di commentare l'esclusiva PlayStation 4, alla quale abbiamo assegnato un 7,5, e di rispondere a tutte le curiosità degli utenti, ovviamente senza svelare nulla della trama e delle meccaniche di gioco avanzate. Nel caso in cui vi foste dimenticati dell'appuntamento di oggi non c'è nessun problema, poiché tutti i ritardatari potranno recuperare l'intera diretta sul nostro canale YouTube, dov'è stata caricata integralmente.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco sta per arrivare sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 17 luglio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Coloro i quali hanno preordinato il gioco sullo store digitale Sony possono inoltre procedere al preload di Ghost of Tsushima, così da giocarci sin dal primo minuto dallo sblocco giovedì notte.

Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco dei voti assegnati dalla stampa a Ghost of Tsushima, il quale ha diviso la critica ricevendo voti altissimi ed altri sulla sufficienza.