Ghost of Tsushima, tutto quello che c'è da sapere sul gioco di Sucker Punch in video

Ghost of Tsushima è senza dubbio una dei giochi più attesi per PlayStation 4, assieme a The Last of Us Part 2 e Death Stranding. Le aspettative sono alle stelle nei confronti del gioco di Sucker Punch, che tuttavia non si fa vedere in azione dallo spettacolare video gameplay dell'E3 2018.

In tutti questi mesi, in ogni caso, sono circolati diversi rumor sul progetto, pertanto abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione e di raccogliere tutte le informazioni a nostra disposizione all'interno di un video. Secondo il noto insider Tidux, Ghost of Tsushima potrebbe uscire nel corso di quest'anno: "Il 2019 sarà un grande anno per PlayStation, stanno organizzando qualcosa di veramente grosso", ha affermato. Tra queste "cose grosse", potrebbe essere compresa l'uscita del gioco di Sucker Punch. Un rivenditore svedese, guarda caso, ha fissato la finestra di lancio per il mese di agosto: coincidenze?

Il team di sviluppo, intanto, sta continuando ad espandersi. All'inizio del mese ha cominciato la ricerca di un Narrative Writer che dovrà creare contenuti narrativi e dialoghi in scadenze molto strette, una richiesta compatibile con la data d'uscita ravvicinata. C'è tanto di cui parlare e su cui speculare, pertanto vi invitiamo a guardare il nostro video speciale in apertura di notizia. Buona visione!