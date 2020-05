Ghost of Tsushima: edizione esclusiva in preordine su Amazon a prezzo scontato

Non vedete l'ora che esca Ghost of Tsushima ma non avete ancora deciso quale edizione scegliere e dove prenotarla? Allora potrebbe risultarvi utile sapere che Amazon.it ha aperto i preordini per un'edizione esclusiva e che al momento si trova anche in Offerta Lampo.

L'edizione di Ghost of Tsushima in vendita solamente su Amazon include, oltre al gioco, anche un artwork esclusivo. Quest'ultimo, purtroppo, non viene mostrato: probabilmente verrà reso pubblico con l'approssimarsi dell'uscita del gioco, prevista per il 17 luglio. La prenotazione di quest'edizione su Amazon, disponibile al prezzo scontato di 62,99 euro (anziché 74,99 euro) vi garantirà anche la custodia con copertina reversibile e tre bonus preordine, ovvero la mini colonna sonora digitale del gioco, l'avatar del protagonista Jin Sakai e il team dinamico di Jin per la dashboard di PlayStation 4.

Non sappiamo fino a quando verrà mantenuto questo prezzo, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne, tenendo in considerazione che su Amazon vale la "Prenotazione al prezzo minimo garantito": nel caso dovesse calare da qui al lancio del gioco, pagherete la somma più bassa. Il prezzo dell'articolo, inoltre, viene addebitato solamente al momento della spedizione.