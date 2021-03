Ghost of Tsushima: l'elemento più difficile da sviluppare? Lo ha svelato Sucker Punch

Nel corso di una sessione Ask Me Anything (AMA) tenuta da Sucker Punch nel corso della GDC 2021, il team facente parte dei PlayStation Studios ha svelato qual è stato l'elemento più complesso da sviluppare all'interno di Ghost of Tsushima.

Stando alle dichiarazioni di Brian Fleming, co-fondatore dello studio, è stato "a mani basse" il sistema di combattimento l'elemento strutturante più difficile da realizzare nel corso dello sviluppo di Ghost of Tsushima. A domanda specifica, Fleming ha così replicato:

"La risposta è facile, ed è il sistema di combattimento. Il combat system è qualcosa su cui il team - l'insieme di programmatori, designer e animatori - ha lavorato senza sosta per sei anni realizzandone molteplici versioni ed approcci". In Ghost of Tsushima il giocatore impersona Jin, inizialmente un samurai nudo e crudo che nel corso dell'avventura apprenderà le arti dei ninja per trasformarsi nel "Ghost", accettando così di affiancare l'approccio stealth a quello più onorevole dei samurai.

Insieme al combattimento, anche il sistema di esplorazione e di movimento è stato un elemento tanto importante quanto delicato in fase di sviluppo per Sucker Punch. Si tratta peraltro di un aspetto che lavora spesso e volentieri in simbiosi con i momenti d'azione, e che se non dovesse funzionare potrebbe far collassare il tutto su sé stesso:

"Devono lavorare in ogni momento, in ogni situazione di illuminazione, con tutti i terreni e strane modalità in cui potrebbe trovarsi il gioco: il combattimento potrebbe potenzialmente scoppiare. Si è trattato di uno sforzo ininterrotto per un viaggio durato sei anni. Penso che il risultato finale sia stato buono, ma la strada è stata dura da percorrere".

Ghost of Tsushima si è rivelato essere uno dei giochi open world di Sony più amati dalla community, essendo stato portato a termine da più del 50% dei giocatori che lo hanno avviato, una cifra che supera quelle raggiunte da titoli come Days Gone e Horizon Zero Dawn.