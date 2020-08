Ghost of Tsushima: l'emozione di un attore nel vedersi nel gioco per la prima volta

L'isola di Ghost of Tsushima, l'avventura con protagonista Jin Sakai imbastita da Sucker Punch, è sconfinata e popolata da un'ampia varietà di personaggi. Plasmare questo mondo brulicante di personaggi, alcuni marginali altri decisivi per la storia, ha richiesto la collaborazione di molti attori.

Tra questi c'è anche Earl T. Kim, che ha fornito voce, aspetto e movenze a Norio, un monaco guerriero che appare per la prima volta nel secondo atto per poi divenire uno degli amici e alleati più fedeli del protagonista. In questi giorni sta conducendo un walkthrough di Ghost of Tsushima sul suo canale Twitch (earlofsammitch), e nel corso di una diretta non è riuscito a trattenere l'emozione quando ha incontrato per la prima volta il suo corrispettivo digitale. Con le lacrime agli occhi per la felicità, le uniche parole che è riuscito a dire sono state: "È davvero bello. Scusate ragazzi... è davvero bello".

Entrare in un'industria come quella videoludica non è affatto semplice, richiede dedizione, un pizzico di fortuna e, spesso, anche molto tempo. Riusciamo quindi a comprendere molto bene la felicità di Earl T. Kim nell'incontrare la sua versione digitale in un blockbuster come Ghost of Tsushima. Il momento ha colpito moltissimo anche gli spettatori, che ne hanno subito tratto la clip che potete ammirare anche voi dirigendovi in calce a questa notizia.

Ghost of Tsushima, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro. Girerà su PS5 fin dal lancio della console grazie alla funzione di retrocompatibilità, ma non sono ancora stati resi noti eventuali piani per un aggiornamento grafico next-gen. Di recente, Ghost of Tsushima si è aggiornato alla versione 1.07. Entro la fine dell'anno è inoltre attesa l'espansione gratis Ghost of Tsushima Legends.