Ghost of Tsushima: l'espansione multiplayer Legends arriverà questo mese?

Gli eventi e le dichiarazioni su PlayStation 5 hanno di recente calamitato l'attenzione dei fan PlayStation e la stessa Sony non ha più parlato di Ghost of Tsushima Legends, espansione multiplayer gratuita in arrivo prossimamente.

Nelle ultime ore, però, un insider che sta diventando sempre più popolare ha tirato fuori Legends in un recente tweet. Parliamo di GermanStrands, l'utente seguito da Sony Santa Monica e Kojima Productions che nel messaggio sostiene che ottobre sarebbe il mese perfetto per l'uscita di questo DLC, i cui mostruosi demoni si sposerebbero perfettamente con il periodo di Halloween. All'apparenza sembra trattarsi di un semplice messaggio scritto da un fan, ma non è da escludere che l'insider sia a conoscenza di qualche informazione sul gioco e che Sony stia effettivamente per annunciare la data d'uscita di Legends, accompagnandola ad un upgrade gratuito del gioco su PS5.

In attesa di scoprire se si tratti o meno di un'ipotesi plausibile, vi ricordiamo che sempre German Strands ha anticipato che entro la fine della settimana potrebbero arrivare i primi hands on di PlayStation 5.

