Ghost of Tsushima: esplorazione, combattimento e personalizzazione, nuovo video gameplay

Le orde dell'esercito mongolo si preparano a sbarcare su PlayStation 4, in occasione dell'attesa pubblicazione di Ghost of Tsushima: riusciranno i giocatori a far fronte al pericolo che minaccia l'isola nipponica?

Per non farci trovare impreparati, Sony e Sucker Punch hanno deciso di offrire ai giocatori un'interessante occasione per dare un nuovo sguardo alle sorti che toccheranno al giovane Jin, protagonista di quest'epopea ambientata nel Sol Levante. Come promesso in occasione dell'annuncio di un nuovo State of Play, la software house autrice della serie inFamous ha sfruttato la vetrina digitale per mostrare alcune sequenze inedite del suo Ghost of Tsushima.

Direttamente dall'appuntamento giunge infatti un nuovo ricco video gameplay, pronto ad immergere i giocatori nelle atmosfere del Giappone dei Samurai. Qui, il protagonista è pronto ad abbandonare i dettami della Via del Guerriero per abbracciare progressivamente la misteriosa "Via del Fantasma", nel tentativo di proteggere Tsushima e il suo popolo dall'invasione mongola. Ovviamente, in apertura a questa news potete visionare il nuovo filmato: cosa ve ne pare?



In seguito ad un leggero posticipo, Ghost of Tsushima approderà su PlayStation 4 il prossimo 17 luglio: siete pronti ad imbracciare la katana per immergervi in furiosi combattimenti all'arma bianca o preferirete celarvi nell'ombra ed abbracciare un approccio stealth?