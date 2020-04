Ghost of Tsushima, esplorazione e scorrere del tempo: tra Akira Kurosawa e Storia

Sulle pagine dell'ultimo numero di PlayStation Official Magazine, ha trovato spazio una corposa ondata di dettagli su ciò che attenderà i giocatori in Ghost of Tsushima.

La community videoludica ha potuto apprenderne i dettagli tramite Reddit, dove si sta già attivamente dibattendo di aspettative e speranze legate alla produzione di Sucker Punch. Oltre a confermare un sistema di relazioni dinamico tra i personaggi di Ghost of Tsushima, il coverage ha infatti offerto alcuni dettagli ulteriori sugli elementi che definiscono l'esclusiva PlayStation 4.

Come noto, gli eventi del titolo si svolgono durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima, ma la narrazione offerta da Sucker Punch si prenderà alcune libertà. Tra le fonti di ispirazioni, il team di sviluppo cita apertamente le pellicole di Akira Kurosawa, mentre è stata confermata la presenza tra i compositori di Shigeru Umebayashi. Nei panni del protagonista Jin, il giocatore dovrà contribuire a respingere l'invasione, agendo in solitaria e caricandosi sulle spalle il ruolo di una sorta di vigilante, pronto a soccorrere la popolazione oppressa. Il mantra che ha guidato l'operato della software house è stato riassunto in "Fango, sangue e acciaio".



Elemento interessante, l'intera isola di Tsushima sarà esplorabile senza il supporto di coordinate specifiche, con il team che offrirà al giocatore la possibilità di orientarsi nell'open world in maniera autonoma. Spostarsi lungo l'ambientazione determinerà lo scorrere del tempo in-game, che verrà accuratamente segnalato a schermo da indicazioni relative al numero di giorni trascorso dall'inizio dell'invasione. Nei propri viaggi ci si imbatterà ovviamente in campi nemici, ma i Mongoli non si sono limitati a edificare accampamenti: guidati dal Khan hanno infatti conquistato anche alcuni castelli.



Siete ansiosi di poter vestire i panni di Jin per avventurarvi lungo le strade di Tsushima?