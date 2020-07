Ghost of Tsushima si evolve: difficoltà Letale e testi più leggibili con la nuova patch

Gli autori di Sucker Punch pubblicano un update di Ghost of Tsushima che introduce diverse novità e risolve alcune problematiche emerse da coloro che, per primi, hanno voluto indossare i panni del samurai Jin Sakai per compiere la sua missione di vendetta nell'avventura approdata in esclusiva su PS4 a metà luglio.

La prima e, forse, più grande sorpresa che accompagna questo aggiornamento è l'introduzione del nuovo livello di difficoltà Letale che, una volta attivato, aumenta sensibilmente il danno arrecato dalle armi nemiche, come pure della katana di Jin.

Sempre in Lethal Mode, l'isola open world di Ghost of Tsushima presenta nemici più aggressivi e agili che offriranno al nostro alter-ego una finestra ancora più stretta nel tempo richiesto per effettuare con successo le schivate e le parate.

La patch 1.05 dell'esclusiva PS4 include anche delle opzioni inedite nel menù di accessibilità, su tutte il Combattimento a Bassa Intensità che ha lo scopo di offrire un'esperienza di gameplay più "rilassata". Le modifiche che rientrano in questa funzione comprendono l'aumento nel tempo di risposta per schivate elusive e parate, una minore frequenza nell'individuazione di Jin durante le fasi stealth e dei cambiamenti all'IA nemica, ad esempio interrompendo le combo dopo aver danneggiato l'eroe o bloccando del tutto gli attacchi mentre Jin tenta di curarsi in combattimento.

Non meno importanti sono poi le modifiche al menù di pausa che consentono di aumentare la dimensione del testo dei sottotitoli, degli obiettivi della missione e degli elementi dinamici della mappa, con un ingrandimento che può arrivare fino al 150% delle dimensioni base. Sempre in funzione di una maggiore accessibilità, è stato implementato anche un sistema per cambiare il colore dei testi in giallo, blu, rosso e verde. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima.