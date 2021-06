Ghost of Tsushima: in arrivo l'evento fan made nell'anniversario dell'avventura open world

Mentre il team di Sucker Punch festeggia la pioggia di premi per Ghost of Tsushima, in vista del compleanno dell'avventura free roaming la community decide di organizzarsi in proprio per lanciare un evento speciale con cui celebrare il primo anniversario dall'uscita dell'esclusiva PlayStation 4.

L'idea di un evento speciale per celebrare il primo compleanno di Ghost of Tsushima è venuta ai frequentatori del forum di Reddit dedicato, appunto, all'epopea di Jin Sakai. Nel post condiviso dall'utente conosciuto come RikuSage, l'appassionato di GoT esorta tutti gli appassionati dell'esclusiva PS4 a ripopolare i server della modalità Legends e, volendo, a rigiocare la campagna principale nei giorni che ne precedono l'anniversario, previsto per la seconda metà di luglio.

Le celebrazioni fan made di Ghost of Tsushima, nelle intenzioni dell'utente di Reddit, dovrebbero quindi ricalcare l'iniziativa che coinvolge annualmente i fan di Bloodborne con l'evento Return to Yharnam.

L'anniversario dell'ultima opera firmata Sucker Punch cadrà il 17 luglio, di conseguenza capiremo solo allora quante persone risponderanno all'invito e parteciperanno all'evento fan made "Ritorno a Tsushima" per ripopolare i server della modalità multiplayer. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi del multiplayer di Ghost of Tsushima Legends.