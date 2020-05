Ghost of Tsushima: un fan propone il design per la PS4 a tema

I fan adorano l'idea di avere delle console con un design particolare e, perché no, ispirato al proprio gioco preferito. A questo proposito, è da poche ore spuntato in rete lo splendido concept della PlayStation 4 il cui aspetto riprende lo stile di Ghost of Tsushima.

Stranamente, l'autore del particolare design della console Sony non ha scelto il modello Pro o quello Slim della macchina, ma ha deciso di concentrare le proprie forze sulla primissima PS4. L'edizione limitata ideata dall'artista vede la presenta di un bellissimo drago nero sulla scocca e una texture che riprende quella del metallo nero arrugginito. Nella parte lucida della scocca troviamo anche una versione rimpicciolita del logo del titolo Sucker Punch. Ovviamente, come avviene spesso in questi casi, il design della console è accompagnato da quello del controller, il quale riprende in maniera molto precisa lo stile della PS4 personalizzata, al quale aggiunge i tasti dorsali dorati e alcune rifiniture nello stesso rosso del logo del titolo.

Prima di lasciarvi all'immagine realizzata dall'artista, vi ricordiamo che proprio ieri sera c'è stato un lungo State of Play su Ghost of Tsushima, durante il quale Sony ha mostrato per ben 18 minuti il gioco.

