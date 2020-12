Ghost of Tsushima: fan raccolgono fondi per restaurare un tempio sull'isola di Tsushima

Dalle colonne di Famitsu si apprende che un gruppo di appassionati giapponesi di Ghost of Tsushima ha deciso di organizzare una raccolta fondi per finanziare il restauro di un antico Torii sull'isola che ha ispirato l'action adventure a mondo aperto di Sucker Punch.

Questa lodevole iniziativa è stata lanciata da Yuichi Hirayama, un sacerdote shintoista residente nel santuario di Watatsumi che, nel settembre di quest'anno, è stato colpito da un tifone che ha danneggiato l'Otorii di epoca Heisei.

Per poter riportare al suo splendore originario la struttura dei portali rossi collegata al suo santuario, il sacerdote di Watatsumi ha così deciso di avviare una raccolta fondi coinvolgendo i fan di Ghost of Tsushima. In poche settimane, gli appassionati dell'esclusiva PS4 hanno contribuito alla causa di Hirayama con ben 20 milioni di yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a circa 158.000 euro.

L'incredibile risposta ottenuta dai fan dell'avventura di Jin Sakai, ben superiore ai 5 milioni di yen richiesti inizialmente da Hitayama come obiettivo minimo per avviare la fase di restauro del Torii danneggiato dal tifone, ha spinto il sacerdote del santuario di Watatsumi a manifestare tutto il suo entusiasmo sulle pagine del sito di crowdfunding Campire dichiarando che "abbiamo ricevuto un grande sostegno dai giocatori di Ghost of Tsushima, e credo che sia stata la volontà di Dio".

