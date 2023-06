Ghost of Tsushima sarà il film più anti-samurai di sempre, parola di Chad Stahelski

Reduce dall'incredibile successo di John Wick 4, il regista Chad Stahelski è ora impegnato anima e corpo nella realizzazione del film di Ghost of Tsushima, uno degli adattamenti cinematografici targati PlayStation Productions più attesi in assoluto.

Chiacchierando con Comic Book Movie, l'ex stuntman e controfigura di Keanu Reeves ha confermato che il film di Ghost of Tsushima è in pieno sviluppo, aggiungendo inoltre che il tono della produzione lo renderà il film più anti-samurai di sempre.

La storia di Jin Sakai e ciò che diventa delineeranno quello che io chiamerei come 'il film sui samurai più anti-samurai esistente', per via delle storie e dei temi che racconta. Il viaggio che compie Jin Sakai, il suo cambiamento, le sue scelte su chi vuole diventare, ciò che le persone vogliono che lui, ciò a cui è legato per onore, sono tematiche molto interessanti per me. La storia e i personaggi sono delle cose che non voglio assolutamente perdere nel film".

Stahelski si era già espresso in questi termini in un'intervista dello scorso marzo, ma stavolta è stato ancora più diretto e per certi versi estremo. A quei tempi si è anche detto intenzionato a superare la resa visiva del gioco di Sucker Punch. È evidente che tiene molto a cuore la produzione, dunque i fan - anche alla luce della sua ottima produzione cinematografica - possono senz'altro guardare con ottimismo al film di Ghost of Tsushima, la cui data d'arrivo nella sale internazionali non è tuttavia ancora stata fissata.