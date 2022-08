Ghost of Tsushima, il film: chi sarà Jin Sakai? Arriva un candidato da Bullet Train!

Mentre emergono in rete le prime recensioni di Bullet Train, uno degli interpreti della pellicola esprime il proprio interesse per la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di EW, l'attore Andrew Koji ha infatti confermato di essere estremamente interessato alla possibilità di entrare a far parte del cast del futuro film. Dopo aver calcato il set di Bullet Train al fianco di Brad Pitt e aver recitato in Snake Eyes, l'attore britannico di origini giapponesi spiega di aver già completato due volte l'open world di Sucker Punch e di esserne rimasto piacevolmente colpito.



Andrew Koji sembra decisamente determinato a conquistare il ruolo di Jin Sakai, al punto da dichiarare di voler "dare la caccia a Ghost of Tsushima". L'attore conferma che sarebbe assolutamente entusiasta di poter vestire i panni dell'eroe videoludico, pronto a mettere da parte la morale dei Samurai pur di salvare il proprio Paese dall'invasione delle truppe mongole.

Andrew Koji fa dunque eco alle speranze del doppiatore di Jin Sakai, che aveva anch'esso espresso il desiderio di poter tornare a interpretare il personaggio anche sul grande schermo. Al momento, però, non vi sono ancora conferme sul volto che dovrà dare vita ai sentimenti del giovane samurai di Ghost of Tsushima.