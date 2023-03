Ghost of Tsushima Film, la dura missione del regista: superare la resa visiva del gioco

Quando è stato lanciato per la prima volta nel 2020, Ghost of Tsushima ha stupito tutti anche e soprattutto per la sua sbalorditiva resa visiva: i colori dei panorami e dei tramonti dell'isola di Tsushima hanno folgorato quasi 10 milioni di videogiocatori su PlayStation 4 e PS5, incluso il regista Chad Stahelski, che si sta occupando dell'adattamento cinematografico.

L'ex stuntman e controfigura di Keanu Reeves, che in questi giorni si trova in giro per promuovere l'arrivo nelle sale di John Wick 4, si è prefissato un'ardua missione: superare la resa visiva del videogioco sviluppato da Sucker Punch. Non sarà facile, ma Stahelski si è mostrato incredibilmente galvanizzato dall'idea durante un'intervista concessa a Discussing Film: "Amo Ghost of Tsushima. È uno dei miei prodotti preferiti. [...] Ha una storia davvero interessante, specialmente se ti lasci catturare dal racconto di Jim Sakai e dal reale significato del film. E lo assocerete alle stupende visuali. Guardando ai film di John Wick potete già notare che amo i colori e la composizione. Provare non solo ad eguagliare, ma a superare ciò che il videogioco ha fatto in termini di visuali mi affascina incredibilmente".

Le riprese del film di Ghost of Tsushima non sono ancora partite, ma nel frattempo Stahelski sta lavorando per mettere a punto la fotografia. "C'è una cosa su cui stiamo lavorando e per la quale stiamo facendo ricerche, al momento. Come possiamo spingere oltre i limiti la palette dei colori? Come possiamo portare quel mondo alla vita in maniera realistica e concreta?".

Non vediamo l'ora di scoprire il risultato. Oltre al film di Ghost of Tsushima, che avrà un cast giapponese e sarà girato in giapponese, PlayStation Productions sta lavorando anche a molti altri adattamenti cinematografici e televisivi, tra cui la serie di God of War con Amazon Prime, la serie di Horizon con Netflix e il film di Gran Turismo, quest'ultimo atteso nelle sale in estate, e l'incredibile qualità di The Last of Us non ha fatto altro che alzare l'asticella delle aspettative e settare nuovi standard per gli addetti ai lavori, incluso Stahelski.