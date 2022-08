Ghost of Tsushima, il film sarà recitato interamente in giapponese e con un cast orientale

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Collider, il director del film di Ghost of Tsushima, Chad Stahelski, ha rivelato che la pellicola cercherà di essere quanto più fedele possibile alla cultura giapponese.

Stahelski, regista (tra le altre cose) di John Wick 4, ha affermato di avere un amore viscerale per il Giappone, paese che ha visitato sin da quando aveva 16 anni. Ed è stata proprio questa ammirazione per il paese del Sol Levante che gli ha permesse di convincere i dirigenti Sony ad accogliere le sue richieste.

Il regista ha infatti ricevuto appoggio totale per poter girare il film con un cast interamente giapponese e in lingua locale, un espediente che gli permetterà di rendere un ottimo tributo al Giappone e creare un'atmosfera autentica agli occhi degli spettatori. La pellicola, ha continuato il regista, cercherà di essere davvero impressionante dal punto di vista visivo e avrà ovviamente una forte impronta action.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno festeggiato il secondo anniversario di Ghost of Tsushima, titolo che ha sorpassato i 9 milioni e mezzo di copie vendute. Lo studio ha condiviso alcune statistiche interessanti, secondo cui i giocatori hanno scattato più di 78 milioni di foto, dimostrando un forte interesse per il mondo orientale.

Insomma Ghost of Tsushima sembra aver riacceso l'interesse per i titoli storici a sfondo orientale, come anche affermato dal creatore di Tenchi, Takuma Endo, il quale ha speso parole al miele per il gioco.



Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima, titolo action orientale sviluppato da Sucker Punch, è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4.