Ghost of Tsushima: ecco chi sarà lo sceneggiatore del film, il commento di Sucker Punch

Dopo aver ricevuto l'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori a fine 2021, arriva la conferma che sarà Takashi Doscher ad occuparsi della sceneggiatura dell'adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, che come saprete sarà diretto da Chad Stahelski, il regista di John Wick che ha dichiarato di aver più volte portato a termine il videogioco di Sucker Punch.

Come parte dell'obiettivo di espandere l'universo PlayStation al di fuori del gaming, Sony Pictures e PlayStation Productions partono dal grande successo di Ghost of Tsushima su PS4 e PS5 per tornare ad affacciarsi nel mondo cinematografico. Dopo aver pienamente centrato l'obiettivo con Uncharted e Nathan Drake, la compagnia nipponica si è affidata alla regia di Chad Stahelski e alla scrittura di Takashi Doscher per portare Jin Sakai sul grande schermo.

Della produzione del film se ne stanno occupando lo stesso Stahelski, Alex Young e Jason Spitz attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno invece per conto di PlayStation Productions. Sucker Punch Productions fungerà infine da produttore esecutivo del progetto.

Per quanto riguarda il curriculum di Doscher, lo sceneggiatore ha scritto e diretto il romanzo di fantascienza romantico Only con Freida Pinto e Leslie Odom Jr, presentato in anteprima in concorso al Tribeca Film Festival 2019. Ha inoltre scritto e diretto il documentario A Fighting Chance, andato in onda su ESPN, mentre al momento si sta occupando di Blue, attualmente in fase di realizzazione con AGBO e MGM.



Tramite i suoi profili social, il team di Sucker Punch, che ha dato vita all'action-adventure open world per PlayStation, si è congratulato con Doscher ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione presa da Sony. La software house nutre grandi aspettative per la trasposizione del suo kolossal, che dopo essere stato riproposto con l'edizione Director's Cut ha toccato quota 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo.