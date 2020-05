Ghost of Tsushima: una foto suggerisce l'arrivo di nuovi dettagli sul gioco

Mancano ancora un paio di mesi al debutto di Ghost of Tsushima, ma una strana foto diffusa in rete nelle ultime ore da parte di Sucker Punch potrebbe suggerire l'imminente arrivo di nuovi dettagli sull'attesissima esclusiva PlayStation 4.

L'immagine in questione mostra uno dei membri del team di sviluppo con accanto un grosso televisore sul quale sta girando il gioco, fermo alla schermata principale. Sebbene il menu di gioco sia ormai noto da un bel po' (l'immagine della schermata in questione è stata già mostrata in occasione dell'E3 2018), è indubbiamente strano che gli sviluppatori abbiano deciso di pubblicare uno scatto simile proprio oggi. Non è quindi da escludere che a breve sentiremo nuovamente parlare dell'action con protagonista il "Fantasma" Jin Sakai, anche perché a condividere l'immagine è stato Tidux, il noto insider del mondo PlayStation.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è attualmente fissata al prossimo 17 luglio 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il posticipo di Ghost of Tsushima è stato causato dalla riorganizzazione del calendario delle uscite Sony, che vede ora The Last of Us Parte 2 in arrivo a giugno.

Avete già dato un'occhiata alla copertina reversibile di Ghost of Tsushima?