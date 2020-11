Ghost of Tsushima fotografato da Cristiano Bonora: una gallery celebrare il kolossal PS4

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di The Last of Us 2 con una splendida galleria immagini, Cristiano Bonora, il talentuoso autore di Virtual Gaming Photography, si è immerso nella dimensione di Ghost of Tsushima per catturare le atmosfere del kolossal PS4 di Sucker Punch con una serie di scatti.

L'ultima galleria d'arte videoludica allestita da Bonora ci proietta sull'Isola di Tsushima per farci assistere alla guerra personale combattuta da Jin Sakai contro gli invasori Mongoli, con sullo sfondo le suggestive ambientazioni di un titolo che ha saputo ricreare in maniera eccelsa scenari ed eroi del Giappone Feudale.

Dalle frenetiche battaglie all'arma bianca alle più riflessive sessioni di esplorazione libera, Bonora conferma ancora una volta di saper cogliere le infinite sfumature e trasporre in foto il lato più emotivo e intimo delle produzioni videoludiche più iconiche.

In calce alla notizia trovate il link al portale di Virtual Gaming Photography, con tutte le immagini scattate dall'artista italiano che potete seguire dai suoi profili Facebook e Instagram. Sulle nostre pagine trovate anche la lista completa dei lavori svolti da Cristiano Bonora di cui vi abbiamo reso partecipi su Everyeye.it, oltre al nostro speciale sull'odissea nordica di God of War trasformata in un quadro.