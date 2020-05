Ghost of Tsushima: il gameplay ci è piaciuto? Dubbi e certezze

L'ultimo State of Play si è concentrato completamente sull'esclusiva PlayStation 4 firmata da Sucker Punch, con un lungo e ricco video gameplay di Ghost of Tsushima.

Diversi gli aspetti toccati nel corso dell'appuntamento, che ha offerto maggiori dettagli sul sistema di combattimento che il giocatore avrà a disposizione nei panni del giovane Jin Sakai, ma anche sui meccanismi che regoleranno l'esplorazione del mondo del protagonista. Il vento guiderà l'esplorazione in Ghost of Tsushima, supportato dall'intervento di una variegata fauna animale, che vedrà variopinti volatili e rosse ed agili kitsune guidare il nostro cammino all'interno dell'isola.

Non sono infine mancate novità nemmeno sulle meccaniche di personalizzazione di Jin, su Modalità Fotografica e sull'intrigante scelta di rendere disponibile un filtro cinematografico in bianco e nero da applicare alla nostra avventura, denominato "Cinema Samurai" e ispirato ai grandi classici del cinema del Sol Levante dedicato alla classe guerriera, prima fra tutti l'opera di Akira Kurosawa.

Per illustrarvi ogni dettaglio relativo alle novità di gameplay presentate durante lo State of Play, la Redazione di Everyeye ha confezionato una ricca video anteprima dedicata a Ghost of Tsushima. Per non farvi trovare impreparati all'invasione mongola, potete visionarla direttamente in apertura a questa news o, se preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, buona visione!