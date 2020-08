Ghost of Tsushima, giocarlo usando una katana? Si può!

Mentre Ghost of Tsushima si aggiorna con una nuova patch, un creativo giocatore ha scelto di affrontare la minaccia mongola impugnando le armi...letteralmente!

L'appassionato, attivo su Reddit come "SuperLouis64", ha infatti scelto di attraversare l'Isola di Tsushima ricreata da Sucker Punch in una maniera alquanto peculiare. Anziché utilizzare il convenzionale DualShock 4 d'ordinanza, il giocatore ha riesumato uno strumento pensato per PlayStation 2. Stiamo parlando della katana di Onimusha 3, che presenta una serie completa di tasti sulla propria impugnatura.

Sfruttando le caratteristiche del device, l'appassionato si è cimentato nel tentativo si fronteggiare l'open world armato esclusivamente dei propri riflessi e del proprio controller katana. Il risultato, per quanto affetto da un certo input delay, è sicuramente intrigante e divertente. SuperLouis64 ha condiviso una breve sequenza di gameplay su Reddit: potete visionarla direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare del risultato raggiunto dall'utente?



In chiusura, non possiamo non rammentarvi che Sucker Punch ha annunciato a sorpresa l'arrivo di Ghost of Tsushima: Leggende, espansione gratuita che introduce nel gioco alcune interessanti novità. Tra queste ultime spicca evidentemente l'opportunità di dedicarsi ad una modalità cooperativa multigiocatore. Il contenuto sarà reso disponibile il prossimo autunno e sarà distribuita tramite un aggiornamento completamente gratuito.