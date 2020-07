Ghost of Tsushima: i giocatori lo vogliono anche su PC, al via la petizione

Sembra che ormai sia nata una nuova moda per cui, che sia per un motivo o per un altro, ogni singolo gioco debba essere il protagonista di una petizione. L'ultimo della serie è Ghost of Tsushima, al centro di una raccolta firme online che ha l'obiettivo di convincere Sony a pubblicare il gioco anche su PC.

La petizione, che vanta al momento più di 5.000 firme, nasce dalla volontà degli utenti di vedere un maggior numero di giochi sulla piattaforma che siano dedicati alla cultura giapponese. Per quanto il numero di adesioni sia alto, è improbabile che possa essere sufficiente ad attirare l'attenzione di Sony, che difficilmente accoglierà la richiesta degli utenti. È più probabile che il gioco possa arrivare prossimamente su PC grazie a PlayStation Now, il servizio ad abbonamento mensile che permette anche ai giocatori PC di giocare in streaming alcune delle esclusive PlayStation 4 e non solo. Non è in ogni caso da escludere che in futuro il gioco Sucker Punch possa fare il proprio debutto su Steam proprio come Horizon Zero Dawn e Death Stranding.

Avete già letto della petizione per chiedere a Toys for Bob di modificare l'aspetto dei personaggi in Crash Bandicoot 4 It's About Time?