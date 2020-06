Ghost of Tsushima: anche il gioco Sucker Punch ha un'esclusiva icona su Twitter

Ancora una volta Twitter si dimostra molto attento nei confronti del mondo dei videogiochi e, dopo aver creato degli hashtag personalizzati per Death Stranding e The Last of us Parte 2, è ora possibile vedere un'icona speciale anche per gli utenti che citano Ghost of Tsushima.

A farcelo sapere è l'ormai celebre Hermen Hulst, che di recente ha abbandonato Guerrilla per assumere il ruolo di boss dei PlayStation Worldwide Studios. Il personaggio, apparso anche in Death Stranding sotto forma di NPC, ha condiviso un brevissimo tweet con l'hashtag #GhostOfTsushima per mostrare ai propri follower l'aspetto della piccola icona che riprende il volto del protagonista del gioco, Jin Sakai, con la maschera che indossa nella maggior parte degli screenshot.

Prima di lasciarvi al tewwt di Herman Hulst, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 luglio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sull'arte della katana e dei samurai in attesa di mettere le mani su Ghost of Tsushima. A proposito, l'avete già visto il nuovo cinematic trailer di Ghost of Tsushima pubblicato proprio oggi da Sony?