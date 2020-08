Ghost of Tsushima è il gioco più venduto di luglio e il quinto dell'anno, ecco il report

Il grande successo di Ghost of Tsushima ha ricevuto un'altra certificazione. Dopo le dichiarazioni di Sony è infatti arrivata l'analisi del gruppo NPD sui risultati di vendita negli Stati Uniti che conferma il dato: l'ultima fatica di Sucker Punch è il gioco più venduto di luglio 2020.

Il report di NPD segnala un altro mese in crescita per il settore dei videogiochi pur segnando un leggero calo per le vendite degli hardware ma con una spesa per i "contenuti di gioco" che ha raggiunto i 3,6 miliardi di dollari. Quest'ultimo parametro racchiude tutte le microtransazioni, i contenuti scaricabili, gli abbonamenti e in generale tutte le spese per i servizi.

"La spesa dei consumatori per l'hardware, contenuti e accessori legati ai videogiochi è stata di 3,6 miliardi di dollari a luglio 2020, in aumento del 32% rispetto allo scorso anno" ha affermato l'analista NPD Mat Piscatella. "La spesa dall'inizio dell'anno ha raggiunto i 26 miliardi di dollari, il 21% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. La spesa per i contenuti, hardware e accessori è superiore di oltre il 20% rispetto ad un anno fa".

NPD ha poi pubblicato la lista dei videogiochi più venduti nel mese di luglio 2020 incoronando Ghost of Tsushima come vincitore assoluto e sancendo il primato di nuova IP di Sony per le vendite più rapide su PlayStation 4. Ghost of Tsushima è inoltre il quinto gioco più venduto dell'anno. Insomma, un risultato eccezionale per Sucker Punch e per il colosso giapponese. Recentemente il director del gioco non ha escluso la possibilità di vedere un sequel multiplayer di Ghost of Tsushima.