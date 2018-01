Ghost of Tsushima e God of War protagonisti del trailer PlayStation al CES 2018

In apertura della conferenza dial CES di Las Vegas, la compagnia ha mostrato un trailer dedicato al mondo, con protagonisti giochi comedi Media Molecule.

Sony ha preferito dunque concentrarsi sui titoli in arrivo anzichè sui giochi già disponibili, al contrario di quanto fatto lo scorso anno, il trailer del CES 2017 mostrava infatti titoli già usciti sul mercato come Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Guardian.

Il CEO del gruppo, Kaz Hirai, ha approfittato per ribadire gli ottimi risultati raggiunti da PlayStation 4, con 5.9 milioni di console vendute durante la stagione natalizia e oltre 70 milioni di unità piazzate in tutto il mondo dal 2013 ad oggi.