Ghost of Tsushima: la guida a tutti i set armatura

Durante l’avventura di Ghost Of Tsushima, Jin potrà collezionare e indossare numerosi set di armatura differenti, ciascuno con caratteristiche proprie e perk esclusivi, che vanno spesso aldilà della mera personalizzazione estetica.

ATTENZIONE: prima di proseguire, vi ricordiamo che potreste incappare in spoiler: evitate quindi di procedere con la lettura se non volete avere alcuna anticipazione sul gioco.



Le armature di Jin, tranne rare eccezioni, possono essere potenziate in diversi livelli successivi tramite il consumo di alcune risorse, le quali possono essere raccolte all’interno della vasta mappa dell’isola di Tsushima oppure scambiate con i mercanti; ogni livello di potenziamento aggiuntivo migliora leggermente i bonus apportati dall’armatura.

Armatura Rotta

Jin inizierà la sua avventura indossando questa armatura, che però è sostanzialmente inutile in quanto non può essere riparata né potenziata in alcun modo, e non fornisce nessun potenziamento aggiuntivo alle abilità o alle caratteristiche del protagonista. Il consiglio è quindi quello di liberarvene appena possibile, a meno che non desideriate un livello di sfida ancora maggiore.

Veste del Viandante

Potrete ottenere questa armatura dal primo mercante con cui parlerete appena terminate le sequenze iniziali del gioco e una volta iniziato l’open world vero e proprio; fornisce i seguenti bonus quando equipaggiata:

Permette di utilizzare il Vento guida per trovare i manufatti

Aumenta di una piccola percentuale la quantità di nebbia di guerra che si dirada quando Jin esplora il mondo di gioco

Il controller vibra quando vi trovate in prossimità di un manufatto

Quest’armatura è orientata esclusivamente all’esplorazione e alla raccolta dei collezionabili, ed è quindi perfetta per le fasi di gioco più “rilassate” e in cui volete godervi la fenomenale componente artistica dell’opera di Sucker Punch.

Armatura Samurai del Clan

E’ possibile ottenere gratuitamente questa armatura parlando con l’armaiolo che si trova al Tempio Dorato, durante il primo racconto di Lady Masako. Anche questa armatura fornisce tre diversi bonus passivi:

Riduce tutti i danni ricevuti da Jin

Aumenta la salute massima del protagonista

Trasforma una percentuale dei danni ricevuti in Determinazione aggiuntiva

Quest’armatura è sicuramente la migliore armatura difensiva del gioco, e può diventare un’ottima compagna di viaggio per gran parte dell’avventura di Jin: se potenziata adeguatamente, infatti, garantisce una grande capacità di resistere ai colpi, e la possibilità di accumulare Determinazione anche subendo danni, che può essere poi consumata per ripristinare la salute di Jin.

Sicuramente un must-have da utilizzare durante i combattimenti frontali, soprattutto nelle prime ore di gioco, quando Jin è ancora piuttosto fragile.

Veste del Ronin

Quest’armatura viene consegnata automaticamente a Jin durante l’avventura principale; se equipaggiata, fornisce i seguenti bonus:

Riduce la velocità di rilevamento da parte dei nemici durante le fasi stealth

Aumenta il danno corpo a corpo inflitto da Jin

Dopo aver abbandonato le zone di erba alta, con postura abbassata, ai nemici servirà qualche secondo in più per notarvi

Questo set di armatura è ottimo per le fasi stealth, e la combinazione del primo e ultimo bonus vi consentono di agire in finestre temporali molto maggiori prima di essere rilevati dalle sentinelle dei mongoli.

Armatura di Tadayori

Questo set di armatura si può ottenere solamente completando il racconto mitico La Leggenda di Tadayori, e i bonus che si ottengono equipaggiandola sono:

Aumenta la velocità di tiro e di ricarica utilizzando un arco

Aumenta la durata massima del rallentamento attivato dall’abilità Concentrazione

Mettere a segno dei colpi alla testa riempie parzialmente l’indicatore della Concentrazione

L’armatura di Tadayori è la migliore a disposizione di Jin per quanto riguarda il combattimento a distanza: grazie ai suoi bonus alla Concentrazione permette di effettuare molti tiri di precisione consecutivamente, soprattutto se durante l’utilizzo dell’abilità mettete a segno qualche colpo alla testa, estendendone ulteriormente la durata e riuscendo così ad eliminare in poco tempo e in sicurezza piccoli gruppi di nemici.

Armatura di Gosaku

Ottenuta completando il racconto mitico L’Invincibile Gosaku, fornisce i seguenti bonus se equipaggiata:

Aumenta la salute massima di Jin

Conferisce un aumento ai danni inflitti dagli attacchi di Jin alla barra di difesa dei nemici

Uccidere un nemico stordito ripristina una piccola parte della salute massima

Questo set è probabilmente il miglior bilanciamento tra uno stile di gioco aggressivo nei combattimenti con la katana, con l’aumento dei danni alla difesa che permette di rompere la guardia dei nemici molto più velocemente, lasciandoli vulnerabili, e una maggior resistenza di Jin grazie ai bonus per la salute.

Armatura del Kensei

Questa armatura si può ottenere completando il racconto mitico Le Sei Lame di Kojiro; una volta equipaggiata, conferisce a Jin tre bonus passivi:

Aumenta la quantità di Determinazione guadagnata

Aumenta il danno inflitto dalle Armi Fantasma

Dopo aver colpito un nemico con un'Arma Fantasma, questo infliggerà meno danni della norma, e ne subirà invece di più dagli attacchi di Jin

Questo set di armatura è probabilmente il migliore dell’intero gioco, se utilizzato in modo corretto e sfruttandone le capacità. A patto di avere con sé un buon numero di Armi Fantasma, tra cui i kunai e le bombe, ogni scontro viene estremamente facilitato dai bonus ai danni delle stesse e i conseguenti svantaggi inflitti ai nemici. Inoltre, l’aumento alla Determinazione è utilissimo soprattutto durante le boss fight uno-contro-uno, quando le Armi Fantasma non sono utilizzabili.

Armatura del Clan Sakai

Jin può acquisire questa armatura durante l’avventura principale; questo set fornisce i seguenti bonus:

Aumenta il danno corpo a corpo

Aumenta la salute massima

Aumenta il numero di avversari che Jin può affrontare consecutivamente durante uno scontro a duelli; inoltre, vincere un duello fornisce una possibilità di terrorizzare i nemici nelle vicinanze

L’armatura del Clan Sakai è nel complesso un buon set, soprattutto grazie ai bonus a danni e salute, ma è inferiore all’armatura di Gosaku in termini di pura efficacia in combattimento. E’ invece un’ottima scelta dal punto di vista della spettacolarità scenica, grazie alla probabilità di terrorizzare i nemici vincendo i duelli, una situazione che è sicuramente di grande impatto.

Armatura del Fantasma

Jin ha la possibilità di ottenere questo set di armatura durante una delle missioni della storia principale, per ottenere i seguenti benefici:

Riduce la velocità di rilevamento da parte dei nemici

Riduce il numero di uccisioni necessarie per poter entrare in Modalità Fantasma

Tutte le uccisioni ottengono una possibilità di terrorizzare i nemici circostanti

Questa armatura è sicuramente adatta alle ultime ore di gioco, quando entrare in Modalità Fantasma (che per essere attivata richiede un certo numero di uccisioni consecutive senza essere colpiti) diventa estremamente più difficile. Inoltre, anche la possibilità di terrorizzare i nemici può essere molto utile negli scontri più difficili, quando il numero di nemici da affrontare rischia di diventare soverchiante.

Armatura del Comandante Mongolo

Ottenuta durante l’Atto III della campagna; i bonus che si attivano una volta equipaggiata sono:

Aumenta la salute massima di Jin

Riduce tutti i danni subiti

Permette di mimetizzarsi tra gli altri mongoli quando non in combattimento, riducendo di molto la loro velocità di individuazione

Questo set è molto utile per superare non visti le pattuglie di soldati mongoli e infiltrarsi negli accampamenti nemici, ma i bonus conferiti a salute e riduzione dei danni sono inferiori a quelli forniti da altre armature. Tuttavia, l’armatura del Comandante Mongolo non può essere potenziata, quindi rischia di diventare obsoleta piuttosto velocemente.

Fundoshi

Più che in un’armatura, questo set consiste in un insieme di stracci, e può essere ottenuto dopo aver trovato tutte le sorgenti termali; come unico bonus, rende totalmente silenziosi la corsa e lo scatto.

Questa “armatura” è chiaramente quasi inutile in ogni situazione di gioco, e il suo scopo principale è quello di fornire una simpatica e irriverente opzione di personalizzazione estetica per Jin, da usare nei momenti più spensierati della vostra avventura sull’isola di Tsushima.

