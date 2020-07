Ghost of Tsushima: guida alle tecniche dello Spettro

In Ghost Of Tsushima è possibile sbloccare una grande quantità di abilità, chiamate tecniche, che potenziano le capacità di Jin e forniscono sempre nuove opzioni di gioco. Esaminiamo in questa guida tutte le tecniche dello Spettro e quali sono le migliori.

Le abilità di Jin sono divise in tre categorie diverse: Tecniche del Samurai, Forme e Tecniche dello Spettro. Per sbloccare le abilità è necessario guadagnare i punti specifici, ottenibili nei modi più classici: eliminando gli avversari, completando le missioni, portando a termine attività secondario e ripulendo accampamenti nemici. E’ possibile ottenere tutte le tecniche in una sola run del gioco, ma per farlo dovrete raggiungere il livello massimo di Jin e conquistare ogni Accampamento mongolo.

Tecniche dello Spettro

Tra le Tecniche dello Spettro si trovano tutte le abilità che permettono a Jin di agire nell’ombra ed eliminare i nemici in modo disonorevole, ma sicuro. Includono inoltre una serie di tecniche che migliorano le abilità base di Jin, aumentandone l’efficacia e rendendo il fantasma di Tsushima davvero letale.

Armi Fantasma

In questa sezione è possibile sbloccare un totale di nove potenziamenti per gli strumenti stealth di Jin, ovvero Kunai, Bombe esplosive, Bombe fumogene, Bombe adesive e Diversivi a vento.

Hidden Blade - aumenta il numero di kunai trasportabili da due a tre: questo vi fornirà una maggiore capacità di infiltrazione silenziosa

- aumenta il numero di kunai trasportabili da due a tre: questo vi fornirà una maggiore capacità di infiltrazione silenziosa Serrated Blades - questa tecnica raddoppia il danno inflitto dai kunai, permettendo a Jin di eliminare silenziosamente e a distanza anche i nemici più corazzati

- questa tecnica raddoppia il danno inflitto dai kunai, permettendo a Jin di eliminare silenziosamente e a distanza anche i nemici più corazzati Concussive Blast - dopo lo sblocco di questa tecnica, le bombe di polvere nera saranno anche in grado di atterrare i nemici, rendendoli vulnerabili alle uccisioni istantanee

- dopo lo sblocco di questa tecnica, le bombe di polvere nera saranno anche in grado di atterrare i nemici, rendendoli vulnerabili alle uccisioni istantanee Explosive Shrapnel - questa abilità aumenta il danno e il raggio di esplosione delle bombe di polvere nera

- questa abilità aumenta il danno e il raggio di esplosione delle bombe di polvere nera Blinding Dust - sblocca la capacità delle bombe fumogene di accecare i nemici, rendendoli vulnerabili, e ne estende la durata degli effetti

- sblocca la capacità delle bombe fumogene di accecare i nemici, rendendoli vulnerabili, e ne estende la durata degli effetti Healing Incense - dopo aver sbloccato questa tecnica, il fumo delle bombe fumogene ripristinerà una parte della salute di Jin

- dopo aver sbloccato questa tecnica, il fumo delle bombe fumogene ripristinerà una parte della salute di Jin Guarded Throw - le esplosioni delle bombe adesive non danneggeranno più la salute di Jin

- le esplosioni delle bombe adesive non danneggeranno più la salute di Jin Explosive Powder - questa tecnica aumenta il danno e il raggio di esplosione delle bombe adesive

- questa tecnica aumenta il danno e il raggio di esplosione delle bombe adesive Firecracker - sblocca la possibilità di utilizzare i petardi, che fungono da distrazione per i gruppi di nemici durante le fasi di infiltrazione; sono una versione potenziata dei diversivi a vento

Tecniche Evolutive

Iron Will - sblocca la possibilità di spendere due punti di determinazione per rianimare Jin dopo che è stato abbattuto in battaglia

- sblocca la possibilità di spendere due punti di determinazione per rianimare Jin dopo che è stato abbattuto in battaglia Standoff Streak - permette di uccidere un secondo nemico consecutivamente durante un duello, all’inizio dello scontro con un gruppo di avversari

- permette di uccidere un secondo nemico consecutivamente durante un duello, all’inizio dello scontro con un gruppo di avversari Improved Standoff Streak - permette di uccidere un totale di due avversari extra dopo il primo durante il duello, all’inizio di uno scontro con un gruppo di nemici

- permette di uccidere un totale di due avversari extra dopo il primo durante il duello, all’inizio di uno scontro con un gruppo di nemici Concentration - permette di rallentare temporaneamente il tempo mentre Jin prende mira con l’arco, aumentando così la precisione del tiro

- permette di rallentare temporaneamente il tempo mentre Jin prende mira con l’arco, aumentando così la precisione del tiro Mental Fortitude - riduce il tempo di ricarica dell’abilità di Concentrazione del 15%

- riduce il tempo di ricarica dell’abilità di Concentrazione del 15% Improved Mental Fortitude - riduce il tempo di ricarica dell’abilità di Concentrazione del 30%

- riduce il tempo di ricarica dell’abilità di Concentrazione del 30% Safe Landing - permette di effettuare una rotolata, con il giusto tempismo, appena prima di atterrare dopo una lunga caduta: questo consentirà a Jin di ignorare completamente il danno da caduta che avrebbe altrimenti ricevuto

- permette di effettuare una rotolata, con il giusto tempismo, appena prima di atterrare dopo una lunga caduta: questo consentirà a Jin di ignorare completamente il danno da caduta che avrebbe altrimenti ricevuto Chain Assassination - sblocca la capacità di Jin di eliminare silenziosamente due nemici sufficientemente vicini invece di uno solo

- sblocca la capacità di Jin di eliminare silenziosamente due nemici sufficientemente vicini invece di uno solo Chain Assassination Master - permette a Jin di eliminare silenziosamente fino a tre nemici sufficientemente vicini invece di uno solo

- permette a Jin di eliminare silenziosamente fino a tre nemici sufficientemente vicini invece di uno solo Far Hearing - questa tecnica permette di localizzare eventuali nemici a una distanza maggiore durante l’utilizzo dell’abilità di ascolto mirato

- questa tecnica permette di localizzare eventuali nemici a una distanza maggiore durante l’utilizzo dell’abilità di ascolto mirato Stealth Hearing - permette a Jin di muoversi a velocità normale durante l’utilizzo dell’abilità di ascolto mirato

- permette a Jin di muoversi a velocità normale durante l’utilizzo dell’abilità di ascolto mirato Killer's Instinct - sbloccando questa tecnica sarà possibile notare un’aura luminosa attorno ai nemici la cui uccisione allerterebbe gli avversari circostanti

- sbloccando questa tecnica sarà possibile notare un’aura luminosa attorno ai nemici la cui uccisione allerterebbe gli avversari circostanti Ghost Kill Streak - diminuisce il numero di nemici da uccidere per entrare in forma Fantasma, portandolo da 8 a 7

Alcune delle tecniche migliori, da ottenere il prima possibile, sono le seguenti:

Hidden Blade e Serrated Blades - potenziare i kunai permette di avere a disposizione degli strumenti in grado di uccidere i nemici meno corazzati in un colpo solo, capacità che si rivela estremamente utile durante gli scontri contro gruppi di nemici molto numerosi

- potenziare i kunai permette di avere a disposizione degli strumenti in grado di uccidere i nemici meno corazzati in un colpo solo, capacità che si rivela estremamente utile durante gli scontri contro gruppi di nemici molto numerosi Healing Incense - grazie a questa tecnica, avrete una possibilità di curarvi e contemporaneamente distrarre gli avversari, in modo da ottenere una finestra temporale per cercare una via di fuga da una situazione pericolosa

- grazie a questa tecnica, avrete una possibilità di curarvi e contemporaneamente distrarre gli avversari, in modo da ottenere una finestra temporale per cercare una via di fuga da una situazione pericolosa Iron Will - la possibilità di avere una seconda possibilità prima di essere sconfitti definitivamente è utilissima, poiché vi permetterà di evitare molte situazioni frustranti in cui, ad un passo dalla vittoria, avete fatto un piccolo ma decisivo errore. Sconsigliato a tutti coloro che cercano un’esperienza il più realistica e immersiva possibile

- la possibilità di avere una seconda possibilità prima di essere sconfitti definitivamente è utilissima, poiché vi permetterà di evitare molte situazioni frustranti in cui, ad un passo dalla vittoria, avete fatto un piccolo ma decisivo errore. Sconsigliato a tutti coloro che cercano un’esperienza il più realistica e immersiva possibile Chain Assassination e Chain Assassination Master - tecniche fondamentali se volete utilizzare Jin nella versione Spettro: rendono la liberazione degli accampamenti mongoli molto più agevole

purtroppo non possiamo ancora fornirvi i nomi di tutte le abilità in italiano, e abbiamo quindi preferito mantenerle in lingua originale; aggiorneremo la guida non appena avremo la possibilità di offrire un'informazione puntuale e completa. Vi invitiamo comunque a comunicarci nella sezione commenti i nomi in italiano delle tecniche, qualora li conosceste, e noi provvederemo a sostituirli.