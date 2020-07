Ghost of Tsushima: guida ai controlli dell'esclusiva PlayStation 4

Se siete in procinto di dare il via anche voi all'avventura di Jin Sakai in Ghost of Tsushima e non volete farvi cogliere impreparati, ecco tutto quello che c'è da sapere sul sistema di controllo del protagonista dell'esclusiva PlayStation 4 ad opera di Sucker Punch.

Ecco di seguito tutti i controlli di Ghost of Tsushima:

Movimento: stick analogico sinistro

Telecamera: stick analogico destro

Corsa (sia a cavallo che a terra): L3

Accovacciarsi: R3

Salto: X

Carica: Cerchio

Attacco rapido/Eliminazione furtiva: Quadrato

Attacco pesante: Triangolo

Parata: tenere premuto L1

Parry: L1

Modalità mira: L2

Selezione dell’arma a distanza e delle munizioni: tenere premuto L2

Utilizzo di armi a fuoco rapido: R1

Utilizzo arma: R2

Selezione dell’arma a fuoco rapido o della forma: tenere premuto R2

Ascolto attento: pressione singola del touchpad

Confronto: freccia su della croce digitale

Chiama cavallo: freccia sinistra della croce digitale

Guarigione: freccia già della croce digitale

Modalità foto (se attiva nel menu): freccia destra della croce digitale

Vento guida: scorrere con il dito verso l’alto sul touchpad

Gesti: scorrere con il dito verso il basso, sinistra o destra sul touchpad

Menu: Options

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida dedicata interamente alle tecniche Samurai di Jin Sakai in Ghost of Tsushima.