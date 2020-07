Ghost of Tsushima: la guida alle tecniche del Samurai

In Ghost Of Tsushima è possibile sbloccare una enorme quantità di abilità, chiamate tecniche, che potenziano le capacità di Jin e forniscono sempre nuove opzioni di gioco. Esaminiamo in questa guida tutte le tecniche del Samurai e quali sono le migliori.

Le abilità di Jin sono divise in tre categorie diverse: Tecniche del Samurai, Forme e Tecniche dello Spettro. Per sbloccare le abilità è necessario guadagnare i punti specifici, ottenibili nei modi più classici: eliminando gli avversari, completando le missioni, portando a termine attività secondario e ripulendo accampamenti nemici. E’ possibile ottenere tutte le tecniche in una sola run del gioco, ma per farlo dovrete raggiungere il livello massimo di Jin e conquistare ogni Accampamento mongolo.



Nota: purtroppo non possiamo ancora fornirvi i nomi di tutte le abilità in italiano, e abbiamo quindi preferito mantenerle in lingua originale; aggiorneremo la guida non appena avremo la possibilità di offrire un'informazione puntuale e completa. Vi invitiamo comunque a comunicarci nella sezione commenti i nomi in italiano delle tecniche, qualora li conosceste, e noi provvederemo a sostituirli.

Tecniche del Samurai

L’albero delle tecniche del Samurai contiene tutte le abilità che riguardano il combattimento frontale con la katana, ovvero l’unico stile onorevole per i Samurai.

Tecniche di Deviazione

Perfect Parry - permette di sbilanciare l’avversario effettuando una parata all’ultimo secondo

- permette di sbilanciare l’avversario effettuando una parata all’ultimo secondo Perfect Parry Healing - effettuando una parata perfetta Jin vedrà ripristinata una piccola porzione di salute

- effettuando una parata perfetta Jin vedrà ripristinata una piccola porzione di salute Unyielding Sword Parry - permette di parare gli attacchi, altrimenti imparabili, dei mongoli che impugnano due spade contemporaneamente

- permette di parare gli attacchi, altrimenti imparabili, dei mongoli che impugnano due spade contemporaneamente Deflect Arrows - grazie a questa tecnica, Jin potrà deflettere le frecce semplicemente parando con la propria katana

- grazie a questa tecnica, Jin potrà deflettere le frecce semplicemente parando con la propria katana Resolved Parry - permette di ottenere una piccola quantità di determinazione effettuando una parata, sia normale che perfetta

- permette di ottenere una piccola quantità di determinazione effettuando una parata, sia normale che perfetta Unyielding Spear Parry - permette di parare gli attacchi, altrimenti imparabili, dei mongoli che impugnano una lancia

- permette di parare gli attacchi, altrimenti imparabili, dei mongoli che impugnano una lancia Terrifying Parry - sbloccando questa tecnica, le parate perfette ottengono un 20% di probabilità di terrorizzare i nemici

Tecniche di Schivata

Roll - permette di effettuare una rotolata (che si aggiunge alla normale schivata, non la sostituisce), utile per sfuggire ad alcuni tipi di attacchi e a particolari nemici e boss

- permette di effettuare una rotolata (che si aggiunge alla normale schivata, non la sostituisce), utile per sfuggire ad alcuni tipi di attacchi e a particolari nemici e boss Dodging Slash - sblocca un attacco rapido effettuabile subito dopo una schivata

- sblocca un attacco rapido effettuabile subito dopo una schivata Sprint Strike - sblocca un attacco rapido che Jin può effettuare durante uno scatto

- sblocca un attacco rapido che Jin può effettuare durante uno scatto Shoulder Charge - sblocca una carica fisica che può essere effettuata durante uno scatto e che stordisce i nemici

- sblocca una carica fisica che può essere effettuata durante uno scatto e che stordisce i nemici Delayed Strike - grazie a questa tecnica Jin potrà caricare un attacco pesante che infligge molti più danni del normale e stordisce i nemici

- grazie a questa tecnica Jin potrà caricare un attacco pesante che infligge molti più danni del normale e stordisce i nemici Mounted Strike - sblocca un attacco in salto che può essere effettuato quando Jin è in sella ad un cavallo

- sblocca un attacco in salto che può essere effettuato quando Jin è in sella ad un cavallo Perfect Dodge - una schivata precisa all’ultimo momento rallenterà il tempo, dando a Jin la possibilità di contrattaccare il nemico e infliggere ingenti danni

Tecniche Leggendarie

Le tecniche leggendarie possono essere sbloccate completando alcune missioni speciali chiamate Racconti Mitici.

Heavenly Strike - ottenuta completando il racconto “Il Colpo Divino” - fornisce a Jin un attacco imparabile che infligge enormi danni ai nemici storditi

- ottenuta completando il racconto “Il Colpo Divino” - fornisce a Jin un attacco imparabile che infligge enormi danni ai nemici storditi Dance of Wrath - ottenuta completando il racconto “La Vendetta dello Spirito di Yarikawa” - sblocca una combo di tre attacchi imparabili che infliggono una grande quantità di danni

- ottenuta completando il racconto “La Vendetta dello Spirito di Yarikawa” - sblocca una combo di tre attacchi imparabili che infliggono una grande quantità di danni Way of the Flame - ottenuta completando il racconto “La Fiamma Immortale” - permette a Jin di utilizzare l’olio per dare fuoco alla propria katana e infliggere danni imparabili per un breve periodo di tempo

- ottenuta completando il racconto “La Fiamma Immortale” - permette a Jin di utilizzare l’olio per dare fuoco alla propria katana e infliggere danni imparabili per un breve periodo di tempo Explosive Arrow - ottenuta completando il racconto “La Maledizione di Uchitsune” - sblocca la possibilità di usare frecce esplosive, che Jin può scoccare utilizzando l’arco lungo

Tecniche di Esplorazione

Wind of Health - permette di utilizzare il vento per raggiungere le sorgenti termali, grazie alle quali Jin potrà ottenere un piccolo incremento della salute massima

- permette di utilizzare il vento per raggiungere le sorgenti termali, grazie alle quali Jin potrà ottenere un piccolo incremento della salute massima Wind of Resolve - permette di utilizzare il vento per raggiungere i minigiochi di taglio del bambù, che se completati conferiscono a Jin un aumento della determinazione massima

- permette di utilizzare il vento per raggiungere i minigiochi di taglio del bambù, che se completati conferiscono a Jin un aumento della determinazione massima Wind of Charm - permette di utilizzare il vento per raggiungere i santuari shinto, che sbloccano nuovi amuleti

- permette di utilizzare il vento per raggiungere i santuari shinto, che sbloccano nuovi amuleti Wind of Inari - permette di utilizzare il vento per raggiungere le tane delle volpi, che condurranno Jin ai santuari Inari, i quali sbloccano nuovi slot per gli amuleti

- permette di utilizzare il vento per raggiungere le tane delle volpi, che condurranno Jin ai santuari Inari, i quali sbloccano nuovi slot per gli amuleti Wind of Vanity - permette di utilizzare il vento per scoprire nuovi oggetti di personalizzazione estetica

Le abilità più importanti da sbloccare, almeno all’inizio dell’avventura, sono:

Perfect Parry - sbloccare questa tecnica appena possibile è fondamentale perché vi permette di ottenere una piccola finestra temporale in cui il nemico è sbilanciato e quindi vulnerabile. Potrebbe richiedere un po' di allenamento per essere padroneggiata al meglio, ma ne vale indubbiamente la pena

- sbloccare questa tecnica appena possibile è fondamentale perché vi permette di ottenere una piccola finestra temporale in cui il nemico è sbilanciato e quindi vulnerabile. Potrebbe richiedere un po' di allenamento per essere padroneggiata al meglio, ma ne vale indubbiamente la pena Perfect Parry Healing - discorso simile a quello fatto per la parata perfetta, ma con l'aggiunta dell'abilità di recuperare una piccola quantità di salute, davvero essenziale nelle prime ore di gioco, quando Jin è estremamente fragile e sono sufficienti una manciata di colpi dei mongoli per mandarlo al tappeto

- discorso simile a quello fatto per la parata perfetta, ma con l'aggiunta dell'abilità di recuperare una piccola quantità di salute, davvero essenziale nelle prime ore di gioco, quando Jin è estremamente fragile e sono sufficienti una manciata di colpi dei mongoli per mandarlo al tappeto Roll - come già accennato, grazie alla rotolata Jin sarà in grado di evitare alcuni attacchi particolari dei mongoli, e risulterà una tecnica fondamentale durante alcune boss fight (non andremo più nello specifico in questa sede per evitare spoiler)

- come già accennato, grazie alla rotolata Jin sarà in grado di evitare alcuni attacchi particolari dei mongoli, e risulterà una tecnica fondamentale durante alcune boss fight (non andremo più nello specifico in questa sede per evitare spoiler) Perfect Dodge - la schivata perfetta, come la parata perfetta, richiederà un po' di pratica per essere effettuata con il giusto tempismo, ma vi fornirà il tempo necessario per affondare alcuni colpi decisi ai danni del vostro avversario, dandovi un grosso vantaggio se utilizzata in maniera corretta

Dopo averle sbloccate, dovreste concentrarvi sull’ottenere tutte le altre tecniche di Deviazione, fondamentali per riuscire ad affrontare ogni tipo di nemico con relativa tranquillità, visto che non subirete più attacchi imparabili (almeno dai nemici base). L’unica tecnica che potete evitare in questo albero è la Parata Terrificante che, nonostante il grande impatto scenografico, ha una percentuale di attivazione piuttosto bassa, e per questo potrebbe risultare poco appetibile nelle prime ore di gioco.