Ghost of Tsushima immaginato per PS5: l'open world a 4K e 60 fps in un fan video

Incluso nei titoli parte degli sconti Giochi di una Generazione su PS Store, Ghost of Tsushima ha avuto il difficile compito di chiudere la stagione delle grandi esclusive per PlayStation 4.

Dopo Death Stranding, poi approdato anche su PC, e The Last of Us Parte 2, l'open world firmato dagli sviluppatori di Sucker Punch ha realizzato il proprio debutto su console Sony. Con un'accoglienza variegata da parte di critica e pubblico, il titolo si è dimostrato essere un successo commerciale su PlayStation 4, con molti videogiocatori che si sono calati con entusiasmo nei panni di Jin Sakai, pronti a calcare sospinti dal vento tra le lande dell'Isola di Tsushima.

In attesa di poter apprendere maggiori dettagli sulla data di uscita di Ghost of Tsushima: Legends, espansione pronta ad introdurre un comparto multiplayer nel gioco, un appassionato prova ad immaginare quella che potrebbe essere la performance di una versione PlayStation 5 del titolo. Si tratta dell'utente attivo su YouTube come "SnazzyAI". Sfruttando le possibilità di rendering offerte dall'Intelligenza Artificiale, quest'ultimo ha prodotto il video che trovate in apertura a questa news, nel quale si simula l'effetto di un frame rate a 60 fps, su di una risoluzione 4K.



Di recente, il medesimo content creator ha provato a dare a forma ai rumor legati al ritorno dei Cacciatori di Yharnam in versione Remastered, con un fan video di Bloodborne a 4K e 60 fps su PS5.