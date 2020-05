Ghost of Tsushima: un'immagine svela la copertina reversibile

Dopo averci nuovamente mostrato in video il protagonista di Ghost of Tsushima, il "Fantasma" Jin Sakai, Sucker Punch ha annunciato sul proprio account ufficiale Twitter una particolare caratteristica della copertina della standard edition dell'esclusiva PlayStation 4.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato che la versione base della versione fisica del gioco includerà una copertina reversibile, la cui seconda facciata presenta su uno sfondo di colore uniforme la spaventosa maschera del protagonista. Si tratta di un'interessante trovata che farà sicuramente piacere a tutti i fan del gioco che prediligono le edizioni fisiche. Nel caso in cui vi sia sfuggito, sappiate che non è la prima volta in cui un'esclusiva Sony arriva sul mercato con una copertina dalla doppia faccia, dal momento che lo stesso God of War vantava anch'esso una copertina reversibile.

Prima di lasciarvi all'immagine della seconda box art del gioco, vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è stato rinviato di recente per permettere a The Last of Us Parte 2 di fare il proprio debutto il prossimo 19 giugno 2020. Il titolo Sucker Punch sarà invece disponibile dal 17 luglio 2020.

Avete già dato uno sguardo al bellissimo Tema Dinamico in regalo con la Digital Deluxe e la Collector's Edition di Ghost of Tsushima?