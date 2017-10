Ghost of Tsushima: immagini e dettagli sul nuovo gioco di Sucker Punch

In occasione della conference tenuta daalla Paris Games Week 2017,ha finalmente tolto i veli alla sua nuova IP:, titolo ambientato nel periodo Edo giapponese che ha sin da subito saputo impressionare con il suo trailer di debutto.

A lungo tenuto segreto, il progetto è finalmente stato portato alla luce, e adesso riceviamo i primi dettagli al riguardo.

"L'anno è il 1274. I Samurai sono i leggendari difensori del Giappone quando l'Impero dei Mongoli invade l'isola di Tsushima portando rovina e conquistando la popolazione locale. Essendo uno dei pochi Samurai sopravvisuto al disastro, ti rialzi per tornare a lottare. Ma le tattiche onorevoli non ti porteranno alla vittoria. Dovrai eludere le tue tradizioni da Samurai per dar vita ad un nuovo modo di combattere - la via del Ghost - per trovare un modo non convenzionale di liberare il Giappone", questa la prima descrizione ufficiale fornitaci dagli sviluppatori.

A quanto pare, il titolo sarà ambientato in una mappa open-world, come il commento di Nate Fox, game director del gioco, ha lasciato trasparire: "Davvero, come è possibile che nessuno abbia ancora pensato ad un gioco open-world basato sui Samurai? Il Giappone feudale è magnifico. Gli artisti e gli ingegneri qui a Sucker Punch ne hanno reso possibile la realizzazione su PlayStation 4. Tutto ciò che abbiamo mostrato nel trailer è stato catturato con il nostro engine in-game: quello è il mondo interattivo che stiamo attentamente costruendo, quello è il mondo a cui daremo fuoco".

Ghost of Tsushima è atteso in esclusiva su PlayStation 4. In calce, trovate una prima galleria di immagini tratte dal trailer di presentazione.