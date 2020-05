Ghost of Tsushima e l'importanza dell'esplorazione: potreste perdervi molte cose

Che l'esplorazione ricoprirà un ruolo molto importante nell'economia ludica di Ghost of Tsushima, era già stato messo in chiaro con il lungo gameplay di 18 minuti trasmesso durante l'ultimo State of Play.

In una recente intervista, in ogni caso, il director Nate Fox è tornato sull'argomento spiegando in che modo Ghost of Tsushima invoglierà i giocatori ad esplorare ogni anfratto dell'isola. Tanto per cominciare, ha chiarito che non sarà possibile trovare tutte le abilità e gli equipaggiamenti di Jin seguendo solamente il percorso principale: "Se v'imbarcherete nel viaggio di Jin da Samurai a Spettro avrete accesso ad alcune abilità e ad alcune armi, ma se volete la maggior diversità possibile, dovrete esplorare, incontrare personaggi secondari, recarvi in posti la cui esistenza non vi verrà suggerita da nessuno. È il motivo per il quale il mondo di gioco è così gratificante. Vogliamo assicurarci che investendo del tempo abbiate la possibilità di modificare il vostro stile di gioco in modo da risolvere in maniera diversa i problemi che incontrerete durante il cammino".

Fox ha poi fatto una riflessione in merito alla libertà concessa ai giocatori: "Una delle più grandi sfide che abbiamo incontrato creando un gioco di questo tipo, dove miriamo a catturare la natura errante dei Samurai, è accettare l'idea che non tutte le cose che abbiamo creato, che siano missioni o abilità, verranno viste da tutti i giocatori. È quello che succede quando dai la libertà alle persone".



Il gioco verrà lanciato in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro il prossimo 17 luglio. Di recente Sucker Punch ha parlato dei livelli di difficoltà di Ghost of Tsushima, mentre noi ci siamo interrogati sulle somiglianze con Assassin's Creed.