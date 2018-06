Ghost of Tsushima includerà la modalità fotografica

Ghost of Tsushima è stato senza ombra di dubbio una delle sorprese più gradite della conferenza E3 2018 di Sony, dove si è mostrato in azione per la prima volta. Il suo comparto tecnico di prim'ordine non è passato inosservato agli occhi dei giocatori, che sono rimasti fortemente impressionati.

A quanto pare, gli evocativi panorami dell'isola di Tsushima devastata dal'invasione mongola potranno anche essere immortalati. Parlando con US Gamer, il co-fondatore di Sucker Punch Brian Fleming ha confermato che il titolo includerà una modalità fotografica. Dopotutto, il team americano è stato uno dei primi ad adottare una soluzione del genere in inFamous Secon Son. A tal proposito, Fleming ha simpaticamente dichiarato: "L'abbiamo inventato noi il Photo Mode!".

La modalità fotografica è ormai una presenza fissa in tutte le esclusive di casa Sony, e la conferma della sua inclusione anche in Ghost of Tsushima non può che far piacere. Voi cosa ne pensate? Ricordiamo che Ghost of Tsushima è ancora privo di una data d'uscita ufficiale. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che il titolo permetterà di selezionare il livello di difficoltà e che, anche se non era mostrata nel trailer, includerà l'interfaccia utente a schermo.