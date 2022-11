Ghost of Tsushima incontra Sekiro in Project The Perceiver

Gli studi cinesi Papergames e 17ZHE Studio hanno annunciato Project The Perceiver, un gioco d'azione Open World in arrivo su varie piattaforme tra cui PlayStation 4 e PlayStation 5. La finestra di lancio non è stata resa nota.

Nonostante il team abbiamo pubblicato un video della durata di quasi sette minuti, sappiamo ancora molto poco su Project The Perceiver, il gioco è ambientato in un mondo fantasy ispirato all'antica Cina e precisamente al periodo Tianhu della dinastia Xuantang, le meccaniche di gameplay sembrano ispirate a Sekiro Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima.

Project The Perceiver si presenta come un classico gioco d'azione Open World dall'ambientazione affascinante, anche se ultimamente inflazionata, pensiamo ad esempio a Wo Long Fallen Dynasty del Team Ninja e ad altri progetti in arrivo dalla stessa Cina, come l'atteso Black Myth WuKong o Where Winds Meet.

Project The Perceiver è attualmente in fase di sviluppo per una serie di piattaforme non meglio specificate, lo studio ha confermato solamente l'arrivo del gioco su PS4 e PS5 ma possiamo ipotizzare anche un lancio su PC e presumibilmente su console della famiglia Xbox. Restiamo in attesa di maggiori dettagli, nel frattempo vi rimandiamo alla visione del trailer di Project The Perceiver che trovate qui sopra in apertura della notizia.