Ghost of Tsushima più grande di Infamous Second Son e degli altri giochi Sucker Punch

Quando mancano ancora due mesi alla pubblicazione di Ghost of Tsushima, i ragazzi di Sucker Punch hanno deciso di chiarire ancora una volta le ambiziosi di un progetto in sviluppo da oltre un lustro, che andrà a rappresenterà l'ultima esclusiva first-party della storia di PS4.

Un ruolo che Ghost of Tsushima è pronto a ricoprire con onore, a giudicare dalle parole spese da Jason Connell in un'intervista concessa a IGN. Il Creative Director e Art Director di Sucker Punch ha affermato che Ghost of Tsushima è il gioco più grande mai realizzato dallo studio, non solo per estensione del mondo di gioco, ma anche per quanto concerne il numero delle attività da svolgere: "È molto più grande di inFamous Second Son. È assolutamente il gioco più grande mai realizzato da Sucker Punch, sia dal punto di vista delle cose da fare, sia per quanto riguarda l'estensione del paesaggio". L'evoluzione da inFamous sarà sancita anche dall'adozione di un nuovo sistema di Karma.

Connell ha raccontato che spesso gli è stato chiesto di quantificare la longevità del titolo, trovandosi tuttavia in difficoltà. Questo per il semplice motivo che "completare" un gioco può avere differenti significati: alcuni affrontano solo la storia, altri si cimentano in ogni singolo contenuto che un gioco ha da offrire. Per questo motivo, in Sucker Punch hanno lavorato sodo al fine di accontentare entrambe le tipologie di acquirenti.

Potremo saggiare il lavoro compiuto dallo studio americano il prossimo 17 luglio, giorno in cui Ghost of Tsushima arriverà in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro. Nell'attesa, potete lasciarvi affascinare dai miti e le leggende del Giappone Antico.