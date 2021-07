Ghost of Tsushima: l'Isola di Iki risplende nelle immagini della Director's Cut

Dopo le numerose indiscrezioni e leak susseguitesi negli ultimi giorni, Sucker Punch ha finalmente svelato Ghost of Tsushima Director's Cut con un video che ha permesso ai fan dell'avventura free roaming firmata da Sucker Punch di ammirare le prime immagini dell'espansione ambientata nell'Isola di Iki.

Il canovaccio narrativo steso dalla sussidiaria dei PlayStation Studios per dare forma all'esperienza open world dell'Isola di Iki rimarrà nel solco tracciato dagli eventi della storia originaria di Ghost of Tsushima. In questo nuovo viaggio da intraprendere insieme a Jin, gli emuli dell'eroe dell'esclusiva PS4 e PS5 dovrà indagare sulle voci di una presenza mongola nella regione e, ben presto, si ritrovera invischiato in eventi che lo costringeranno a rivivere alcuni dei momenti più traumatici del suo tumultuoso passato.

Come sottolineato dal team di Sucker Punch, sull'Isola di Iki sarà possibile esplorare ambientazioni completamente nuove, fronteggiare nemici inediti, acquisire tipologie diverse di armature, padroneggiare nuove tecniche e partecipare a minigiochi originali. Gli scatti ingame che imperlano il reveal trailer della Director's Cut mostrano anche le migliorie grafiche della versione PS5 di Ghost of Tsushima, oltre alla conferma dell'aggiunta di funzionalità come il lip sync in giapponese , il supporto al feedback aptico del controller DualSense e di numerosi contenuti per il modulo multiplayer Ghost of Tsushima Legends.

Il lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut è previsto per il 20 agosto 2021 su PS4 e PlayStation 5, contestualmente alla pubblicazione dell'update per la nuova console di Sony.