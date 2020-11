Ghost of Tsushima ispira un programma TV in Giappone: il trailer!

Pur plasmato da un team di sviluppo statunitense, l'immaginario nipponico di Ghost of Tsushima è riuscito a conquistare anche il pubblico del Sol Levante, dove l'open-world è stato protagonista di un lancio di successo.

A ulteriore testimonianza dell'apprezzamento rivolto dai giocatori giapponesi al titolo, giunge un'interessante segnalazione. La rete nipponica TBS ha infatti deciso di dedicare una puntata del noto show televisivo "Sekai Fushigi Hakken!” ("Alla scoperta dei misteri del mondo!") proprio a Ghost of Tsushima! Il 1.576° episodio della trasmissione ha visto protagonista l'Isola si Tsushima, atollo che costituisce l'ambientazione dell'esclusiva Sony sviluppata da Sucker Punch.

L'avventura di Jin Sakai si dipana infatti lungo il Giappone del XIII secolo, ai tempi dell'invasione di Tsushima da parte dell'esercito mongolo. L'epopea del protagonista si costruisce sulla storia e la tradizione dei Samurai e del Bushido, per raccontare la trasformazione del giovane da Samurai a Fantasma. Rievocando gli scenari e la narrazione proposta da Ghost of Tsushima lo show televisvo Sekai Fushigi Hakken! ha accompagnato i telespettatori alla scoperta dell'isola giapponese. La puntata speciale è stata condotta dall'attrice Yui Kitamura, appassionata giocatrice: direttamente in apertura a questa news potete visionare il trailer ufficiale dell'appuntamento.



